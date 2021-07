Francia, Antitrust multa Luxottica per 125 milioni di euro. “Ha imposto prezzi agli ottici e impedito la vendita di occhiali online” (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Autorità francese per la concorrenza ha multato la Luxottica per 125 milioni di euro. Il primo fornitore al mondo di occhiali, fondato da Leonardo Del Vecchio, ha ricevuto la sanzione per aver “imposto” agli ottici di “prezzi di vendita al dettaglio” e per “aver vietato di vendere su internet“. Ad annunciarlo è stata la stessa Autorità. Oltre a Luxottica, altri due colossi sono finiti nel mirino dell’agenzia che vigila sulla concorrenza: il gruppo Lvmh che si è visto infliggere una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Autorità francese per la concorrenza hato laper 125di. Il primo fornitore al mondo di, fondato da Leonardo Del Vecchio, ha ricevuto la sanzione per aver “di “dial detto” e per “aver vietato di vendere su internet“. Ad annunciarlo è stata la stessa Autorità. Oltre a, altri due colossi sono finiti nel mirino dell’agenzia che vigila sulla concorrenza: il gruppo Lvmh che si è visto infliggere una ...

