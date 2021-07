Francesco Gabbani in La Donna Per Me, il film con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi (Di giovedì 22 luglio 2021) Francesco Gabbani in La Donna Per Me, il primo film che lo vede tra gli attori in uscita in autunno. Sarà un autunno particolarmente impegnativo per l’artista che oltre a lavorare ai suoi progetti musicali, lavorerà ad un film. Per Gabbani si tratta della prima esperienza da attore e nella stagione autunnale è atteso il suo debutto al cinema in un ruolo nel film La Donna Per Me. Si tratta della nuova pellicola di Marco Martani con protagonisti Andrea Arcangeli e Alessandra ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)in LaPer Me, il primoche lo vede tra gli attori in uscita in autunno. Sarà un autunno particolarmente impegnativo per l’artista che oltre a lavorare ai suoi progetti musicali, lavorerà ad un. Persi tratta della prima esperienza da attore e nella stagione autunnale è atteso il suo debutto al cinema in un ruolo nelLaPer Me. Si tratta della nuova pellicola di Marco Martani con protagonisti...

Advertising

LaurettaNeg : RT @Lorychan_95: FRANCESCO GABBANI TU TI DEVI CALMARE CHE QUA NOI NON SIAMO ABITUATI A TUTTE QUESTE COSE E SOPRATTUTTO A TUTTA QUESTA CHIAR… - RadioItalia : .@frankgabbani non finisce di stupirci! ?? - GammaStereoRoma : Francesco Gabbani - Occidentali's Karma - EndCent : @frankgabbani annuncia due date nei palasport di #Milano e #Roma a maggio 2022 #palasport2022 #francescogabbani… - Paoletta_F : .@frankgabbani annuncia le date live nei palasport per il 2022 ???? -