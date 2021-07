(Di giovedì 22 luglio 2021) “I fondi e leche hanno deciso i licenziamenti degli ultimi giornicome l’algoritmo di Amazon, non hanno cioè un legame con il territorio, ma al di là del loro comportamento gravissimo quello che è inaccettabile è l’assenza di unadel Governo. Passeremo dal motore endotermico a quello elettrico: dobbiamo però capire chi lo fa. Non conosciamo il piano della siderurgia, non c’è un’idea sull’automotive, dobbiamo capire se pensiamo di produrre noi il cambiamento tecnologico o se invece lo compreremo dall’estero”.passati pochi minuti dalla conclusione del presidio ...

Advertising

HuffPostItalia : Francesca Re David: 'In Italia sono le multinazionali a a fare la politica industriale' - david_taglieri : Avvocatura: il congresso( di Francesca Spaisano) - anto_galli4 : RT @_marcomontanari: Francesca Re David, segretario generale FIOM, ha appena detto su La7 di essere favorevole al grinpas, e che l'obbligat… - ChiaCors : RT @_marcomontanari: Francesca Re David, segretario generale FIOM, ha appena detto su La7 di essere favorevole al grinpas, e che l'obbligat… - David_Martigues : @francesca_p42 Ma infatti… mica lo deve mangiare ??????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca David

Il Sussidiario.net

Mi pare difficile annoverarla tra le aziende in crisi", ha dichiarato la segretaria generale della Fiom,Re. Dello stesso avviso il segretario nazionale Uilm e responsabile del ...Mi pare difficile annoverarla tra le aziende in crisi" dice intanto la segretaria generale della Fiom,Re, presente alla manifestazione. Le voci dalla manifestazione "Come sappiamo - ...Ivan Romano via NAPLES, ITALY - JUNE 14: Francesca Re David, general secretary of Fiom during the rally on June 14, 2019 in Naples, Italy. National metalworkers' stri ...(LaPresse) Sciopero di 8 ore e corteo di protesta a Roma contro la chiusura dello stabilimento della Whirlpool di Napoli. Nella Capitale sono arrivati ...