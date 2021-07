Formazioni ufficiali Egitto-Spagna, Tokyo 2020 calcio maschile (Di giovedì 22 luglio 2021) Le Formazioni ufficiali di Egitto-Spagna, match della prima giornata del torneo di calcio maschile a Tokyo 2020. Nel gruppo C le Furie Rosse partono con i favori del pronostico, con un nutrito gruppo di giocatori reduci da Euro 2020 e Pedri e Dani Olmo pronti a prendersi la scena. Ai faraoni egiziani serve l’impresa, vista anche l’assenza della loro indiscussa stella Momo Salah. calcio d’inizio alle 9:30 italiane di giovedì 22 luglio, con Sportface che vi terrà aggiornati su tutti i ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Ledi, match della prima giornata del torneo di. Nel gruppo C le Furie Rosse partono con i favori del pronostico, con un nutrito gruppo di giocatori reduci da Euroe Pedri e Dani Olmo pronti a prendersi la scena. Ai faraoni egiziani serve l’impresa, vista anche l’assenza della loro indiscussa stella Momo Salah.d’inizio alle 9:30 italiane di giovedì 22 luglio, con Sportface che vi terrà aggiornati su tutti i ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Prima uscita della stagione 2021/22 per i nerazzurri ??? Ecco le formazioni ufficiali di… - infoitsport : Triestina-Roma: formazioni ufficiali, diretta tv in chiaro e streaming gratis - infoitsport : Triestina-Roma: le formazioni ufficiali e dove vederla - infoitsport : Formazioni ufficiali Roma-Triestina, amichevole 2021. Le scelte di Mourinho, Dzeko titolare - zazoomblog : PSV-Galatasaray (qual. Champions League 21 luglio ore 21): formazioni ufficiali quote pronostici - #PSV-Galatasara… -