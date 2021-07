Ford Mach Eau: il profumo per i nostalgici della benzina (Di giovedì 22 luglio 2021) In questo periodo l’industria automobilistica è concentrata sulle auto elettriche che, in un futuro nemmeno troppo lontano, andranno a sostituire del tutto le vetture tradizionali per avere dei veicoli pienamente sostenibili. Nonostante ciò, Ford ha ben pensato di lanciare un’iniziativa di marketing all’insegna della “nostalgia”. L’azienda statunitense, infatti, ha svelato il suo profumo Ford Mach Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) In questo periodo l’industria automobilistica è concentrata sulle auto elettriche che, in un futuro nemmeno troppo lontano, andranno a sostituire del tutto le vetture tradizionali per avere dei veicoli pienamente sostenibili. Nonostante ciò,ha ben pensato di lanciare un’iniziativa di marketing all’insegna“nostalgia”. L’azienda statunitense, infatti, ha svelato il suo

