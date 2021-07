(Di giovedì 22 luglio 2021) Proseguono senza sosta glidella manifestazione “2021”. Anche per questosi prospetta un ricco programma. Di seguitogliprevisti per questo fine settimana. Venerdì 23 luglio: – “Sognando Godot” commedia brillante scritta, diretta e interpretata da Alessandro Calamunci Manitta e Emanuele Guzzardi: ore 21 – Casa della Partecipazione a Maccarese – Proiezione del film “Odio l’” nell’ambito della rassegna cinematografica “Notti di cinema” a cura della Commissione cinematografica-Acis.: ore 21 – centro anziani di Passoscuro – ...

Advertising

CorriereCitta : Fiumicino Estate, ecco gli eventi del weekend - Ryanair_IT : Siamo lieti di annunciare due nuove rotte da Roma Fiumicino verso le isole greche di Heraklion e Corfù, entrambe se… - MD80it : L’estate di Vueling da Roma Fiumicino inizia con 5 aerei basati e 23 collegamenti verso le destinazioni più gettona… - pinosantucci58 : RT @prontotaxi_6645: #066645taxi #roma #taxi #servizio #viaggiare #estate ??CHIAMA 06.6645??È possibile #prenotarsi, per qualsiasi #destina… - prontotaxi_6645 : #066645taxi #roma #taxi #servizio #viaggiare #estate ??CHIAMA 06.6645??È possibile #prenotarsi, per qualsiasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Estate

Ostia Tv

... ha dichiarato: "Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, siamo lieti di annunciare due nuove rotte da Romaverso le isole greche di ...Nel Lazio stiamo per attivare un punto vaccinale dentro l'aeroporto dial Terminal 3 dove daremo la possibilità per chi ha fatto la prima dose di ricevere la seconda o di iniziare il ...Voglia di evadere, di lasciare il traffico, la cappa romana alla ricerca di quella brezza marina rigenerante, magari accompagnata da un bagno al mare e, perché no, da un buon piatto di pesce. Il litor ...Ryanair ha comunicato che aggiungerà due ulteriori voli stagionali da Fiumicino, verso le isole greche di Heraklion e Corfù ...