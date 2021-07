Advertising

ilgiornale : Il ministro dell'Economia: 'La riforma fiscale deve facilitare l'aumento del tasso di occupazione che nel nostro Pa… - DiNapoliSilvio : - rep_economia : Fisco, il nodo risorse per la riforma. Il ministro Franco: 'Sarà graduale, prima interventi senza costi'… - repubblica : Fisco, il nodo risorse per la riforma. Il ministro Franco: 'Sarà graduale, prima interventi senza costi' - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Fisco, ministro Franco: 'Patrimoniale non è sul tavolo' #fisco -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco ministro

La patrimoniale 'non è sul tavolo'. Lo ha detto ildell'Economia, Daniele Franco, in audizione presso le commissioni congiunte Finanze della Camera e del Senato sulla riforma del. 'Non c'è nel documento delle commissioni e non credo ci ...Il sistema fiscale "necessita di una riforma ampia e organica", "non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta". Lo ha detto ildell'Economia, Daniele Franco, in audizione alle Commissioni Finanze. "I pilastri fondamentali del sistema, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, progressiva, e l'imposta sul valore ...La patrimoniale "non è sul tavolo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione presso le commissioni congiunte Finanze della Camera e del Senato sulla riforma del fisco. "Non ...(Teleborsa) – Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha definito la riforma del sistema fiscale un passaggio decisivo di politica economica. “I pilastri fondamentali restano ...