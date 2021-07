First Cow è il western che incarna lo spirito dell’America di Biden (Di giovedì 22 luglio 2021) Per chi è povero, realizzare i propri sogni può essere impossibile. L’iniziativa e le capacità non bastano: serve capitale. E lo si trova «con un miracolo. O con l’influenza. O con il crimine». Per Otis “Cookie” Figowitz (John Magao) e King Lu (Orion Lee) i protagonisti di “First Cow”, l’ultimo film della regista americana Kelly Reichardt (distribuito da MUBI), l’ultima opzione è l’unica praticabile. Andranno di notte a mungere la mucca del sovrintendente, la prima della storia a essere arrivata in quella regione dell’Oregon (da qui il titolo) e ne ricaveranno dei dolci da vendere al mercato. È il 1820, siamo nel selvaggio West, ma lontano dalle pianure di sabbia e terra ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 luglio 2021) Per chi è povero, realizzare i propri sogni può essere impossibile. L’iniziativa e le capacità non bastano: serve capitale. E lo si trova «con un miracolo. O con l’influenza. O con il crimine». Per Otis “Cookie” Figowitz (John Magao) e King Lu (Orion Lee) i protagonisti di “Cow”, l’ultimo film della regista americana Kelly Reichardt (distribuito da MUBI), l’ultima opzione è l’unica praticabile. Andranno di notte a mungere la mucca del sovrintendente, la prima della storia a essere arrivata in quella regione dell’Oregon (da qui il titolo) e ne ricaveranno dei dolci da vendere al mercato. È il 1820, siamo nel selvaggio West, ma lontano dalle pianure di sabbia e terra ...

