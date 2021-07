Firmato da Cifa e Confsal il primo Ccnl per l’Ict in Italia. Profili professionali allineati allo standard europeo (Di giovedì 22 luglio 2021) Sottoscritto da Cifa e Confsal il primo contratto collettivo nazionale di settore dell’Ict, valido per il triennio 2021-2024, una novità assoluta sul territorio nazionale. I contenuti sono stati validati dagli esperti del Tavolo tecnico di confronto nazionale organizzato dal Centro studi InContra, presieduto da Salvatore Vigorini, con Sapienza Università di Roma. Obiettivo del Ccnl è rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del settore, sopperire all’assenza di uno strumento di regolamentazione generale del lavoro, e del livello dei trattamenti economici minimi di garanzia, e offrire una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) Sottoscritto dailcontratto collettivo nazionale di settore del, valido per il triennio 2021-2024, una novità assoluta sul territorio nazionale. I contenuti sono stati validati dagli esperti del Tavolo tecnico di confronto nazionale organizzato dal Centro studi InContra, presieduto da Salvatore Vigorini, con Sapienza Università di Roma. Obiettivo delè rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori del settore, sopperire all’assenza di uno strumento di regolamentazione generale del lavoro, e del livello dei trattamenti economici minimi di garanzia, e offrire una ...

