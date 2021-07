Fiorentina, Sottil: «Contento del ritorno, ora voglio giocare. Su Italiano…» (Di giovedì 22 luglio 2021) Riccardo Sottil, esterno viola, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Fiorentina: ecco le sue parole Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Fiorentina, Riccardo Sottil ha rilasciato alcune dichiarazioni: IL ritorno – «L’anno al Cagliari mi è servito tantissimo, ho avuto un allenatore che punta sui giovani come Di Francesco, ma un infortunio mi ha fermato. Però è un’esperienza che mi è stata molto utile. Quando vado in campo mi diverto e sono spensierato, non mi faccio tanti problemi. Adesso penso a lavorare, mister Italiano ha portato cose nuove, un nuovo stile e pensieri ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Riccardo, esterno viola, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della: ecco le sue parole Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della, Riccardoha rilasciato alcune dichiarazioni: IL– «L’anno al Cagliari mi è servito tantissimo, ho avuto un allenatore che punta sui giovani come Di Francesco, ma un infortunio mi ha fermato. Però è un’esperienza che mi è stata molto utile. Quando vado in campo mi diverto e sono spensierato, non mi faccio tanti problemi. Adesso penso a lavorare, mister Italiano ha portato cose nuove, un nuovo stile e pensieri ...

