Final Fantasy XIV vs World of Warcraft? Yoshida trova irritante la "guerra" di certi fan (Di giovedì 22 luglio 2021) Il director di Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, ha pubblicamente dichiarato di detestare le guerre da fan boy e, anzi, ha chiesto indirettamente rispetto verso la 'concorrenza', senza la quale, A Realm Reborn "non esisterebbe neppure". È accaduto all'interno di una livestream in cui il discorso è finito sul fatto che FFXIV, ultimamente, sta andando molto bene, mentre la 'concorrenza', ovvero World of Warcraft, sta subendo qualche contraccolpo a livello di fanbase. Da ciò, una frangia di fanboy del gioco Square Enix sta portando avanti la teoria che FFXIV abbia 'sorpassato' WoW. "Il duro lavoro su cui ...

