Figliuolo alle Regioni: 'Voglio l'elenco del personale scolastico non vaccinato entro il 20 agosto' (Di giovedì 22 luglio 2021) Ancora non è certo se verrà imposto l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, ma intanto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, chiede entro il 20 agosto ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) Ancora non è certo se verrà imposto l'obbligo vaccinale per il, ma intanto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo, chiedeil 20...

Advertising

gennaromigliore : Raggiunto e superato il traguardo delle 60 milioni di dosi entro il 20 luglio che si era prefissato il Generale… - fattoquotidiano : Vaccino agli over 60, la spinta non c’è: in 3 settimane raggiunti 300mila scoperti su 2,8 milioni. E Figliuolo dele… - Assuntacarmenc2 : RT @TwittGiorgio: Figliuolo chiede alle regioni quanti sono i prof non vaccinati...IL NAZISMO DI SINISTRA E' DIETRO L'ANGOLO! E COME I NAZI… - RICKHARD63 : RT @TwittGiorgio: Figliuolo chiede alle regioni quanti sono i prof non vaccinati...IL NAZISMO DI SINISTRA E' DIETRO L'ANGOLO! E COME I NAZI… - TwittGiorgio : Figliuolo chiede alle regioni quanti sono i prof non vaccinati...IL NAZISMO DI SINISTRA E' DIETRO L'ANGOLO! E COME… -