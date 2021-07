FIFA 22: Svelato il kit da trasferta del Milan per la stagione 2021/22 (Di giovedì 22 luglio 2021) Con un breve video apparso sui social, il club italiano del Milan ha Svelato il nuovo kit per la stagione 2021/22. Nella clip è possibile vedere la controparte videoludica di alcuni giocatori del club Milanese con il nuovo kit che sarà utilizzato durante la nuova stagione. La presentazione ufficiale è stata effettuata utilizzando alcune scene che ritroveremo in FIFA 22. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di FIFA 22 su sistema PlayStation 4 o Xbox One potrete ottenere la versione per la console di nuova generazione equivalente ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 22 luglio 2021) Con un breve video apparso sui social, il club italiano delhail nuovo kit per la/22. Nella clip è possibile vedere la controparte videoludica di alcuni giocatori del clubese con il nuovo kit che sarà utilizzato durante la nuova. La presentazione ufficiale è stata effettuata utilizzando alcune scene che ritroveremo in22. Ricordiamo che prenotando la versione Ultimate Edition di22 su sistema PlayStation 4 o Xbox One potrete ottenere la versione per la console di nuova generazione equivalente ...

