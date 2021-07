FIFA 22: Annunciata la carta eroe di Ole Gunnar Solskjaer (Di giovedì 22 luglio 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che Ole Gunnar Solskjaer farà parte del roster ufficiale degli Eroi che ritroveremo nella popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Il Norvegese è stata una stella del Manchester United e da alcune stagioni ne è diventato l’allenatore. Nella scorsa stagione il club inglese ha raggiunto la finale di UEFA Europa League persa poi ai rigori contro il Villarreal. Gli Eroi FUT godono di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo che garantisce un legame club verde con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità, offrendoti ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 22 luglio 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che Olefarà parte del roster ufficiale degli Eroi che ritroveremo nella popolare modalità22 Ultimate Team. Il Norvegese è stata una stella del Manchester United e da alcune stagioni ne è diventato l’allenatore. Nella scorsa stagione il club inglese ha raggiunto la finale di UEFA Europa League persa poi ai rigori contro il Villarreal. Gli Eroi FUT godono di un’intesa specifica per il campionato associata al loro momento decisivo che garantisce un legame club verde con qualsiasi giocatore dello stesso campionato, oltre al legame classico per nazionalità, offrendoti ...

