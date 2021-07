FIFA 21: SBC Allan FUTTIES – Scopri i requisiti e le soluzioni (Di giovedì 22 luglio 2021) EA Sports ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versione FUTTIES di Allan per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. La stagione della modalità FIFA 21 Ultimate Team è stata fantastica e ricca di eventi , dai Ones To Watch alle carte Future Stars fino al Festival di FUTball che si è concluso di recente. Per celebrare l’anno di FUT 21, sono tornati i FUTIES! Questa promo celebra il meglio di FUT 21, oltre ad aggiugnere nuovissimi contenuti per migliorare le tue squadre. Potete riscattare la carta del centrocampista brasiliano che milita nell’Everton completando la Squad Building Challenge ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 22 luglio 2021) EA Sports ha comunicato che è ora disponibile la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate Team. La stagione della modalità21 Ultimate Team è stata fantastica e ricca di eventi , dai Ones To Watch alle carte Future Stars fino al Festival di FUTball che si è concluso di recente. Per celebrare l’anno di FUT 21, sono tornati i FUTIES! Questa promo celebra il meglio di FUT 21, oltre ad aggiugnere nuovissimi contenuti per migliorare le tue squadre. Potete riscattare la carta del centrocampista brasiliano che milita nell’Everton completando la Squad Building Challenge ...

