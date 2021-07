Fico ha le idee chiare: “No al green pass per i parlamentari” (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug – green pass? Di sicuro non in Parlamento. “Non mi sento vicino alle posizioni di chi dice qui si entra solo con il green pass. Non è possibile chiedere chi è vaccinato e chi no, è una questione che non c’è”. E’ quanto dichiarato dal presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della cerimonia del Ventaglio. Dunque l’esponente pentastellato è contrario al pass da rendere obbligatorio per i ristoranti al chiuso, i treni, gli aerei, le piscine, le palestre etc.? Sarebbe una presa di posizione interessante, di buon senso – si direbbe – pure in controtendenza rispetto a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug –? Di sicuro non in Parlamento. “Non mi sento vicino alle posizioni di chi dice qui si entra solo con il. Non è possibile chiedere chi è vaccinato e chi no, è una questione che non c’è”. E’ quanto dichiarato dal presidente della Camera, Roberto, in occasione della cerimonia del Ventaglio. Dunque l’esponente pentastellato è contrario alda rendere obbligatorio per i ristoranti al chiuso, i treni, gli aerei, le piscine, le palestre etc.? Sarebbe una presa di posizione interessante, di buon senso – si direbbe – pure in controtendenza rispetto a ...

