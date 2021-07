Fedez contro Salvini per il discorso sulla legittima difesa dopo i fatti di Voghera: “Ridicolo” (Di giovedì 22 luglio 2021) Mentre le indagini sui fatti di Voghera sono ancora in corso, arriva l’invettiva di Fedez contro Salvini. Il fatto di cronaca ha sconvolto l’opinione pubblica e ha scosso il mondo della politica. I fatti di Voghera Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio, all’esterno di un locale in piazza Meardi a Voghera, l’avvocato e assessore alla Pubblica Sicurezza Massimo Adriatici avrebbe sparato e ucciso Youns El Boussetaoui, marocchino di 39 anni, durante una lite. A scatenare il dibattito, oltre al fatto di sangue, è stata l’appartenenza politica di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Mentre le indagini suidisono ancora in corso, arriva l’invettiva di. Il fatto di cronaca ha sconvolto l’opinione pubblica e ha scosso il mondo della politica. IdiNella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio, all’esterno di un locale in piazza Meardi a, l’avvocato e assessore alla Pubblica Sicurezza Massimo Adriatici avrebbe sparato e ucciso Youns El Boussetaoui, marocchino di 39 anni, durante una lite. A scatenare il dibattito, oltre al fatto di sangue, è stata l’appartenenza politica di ...

