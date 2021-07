Fatture false e associazione a delinquere: arrestati coniugi salernitani (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Arresto disposto dal Gip per tre persone, di cui due coniugi, un uomo di 49 anni e la moglie di 47, che vivono nel Salernitano, e un 44enne che faceva loro da prestanome (nei suoi confronti non è stato ancora possibile eseguire la misura). Undici società sottoposte a sequestro preventivo insieme a beni di lusso, tra i quali 90 immobili e 634 veicoli e natanti di valore, come una Ferrari F430 e uno yacht di 16 metri, e altre 13 persone indagate. Sono i numeri dell’operazione ‘Speed’ condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Francesco Caleca e della pm Manuela Cavallo. L’indagine, durata ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Arresto disposto dal Gip per tre persone, di cui due, un uomo di 49 anni e la moglie di 47, che vivono nel Salernitano, e un 44enne che faceva loro da prestanome (nei suoi confronti non è stato ancora possibile eseguire la misura). Undici società sottoposte a sequestro preventivo insieme a beni di lusso, tra i quali 90 immobili e 634 veicoli e natanti di valore, come una Ferrari F430 e uno yacht di 16 metri, e altre 13 persone indagate. Sono i numeri dell’operazione ‘Speed’ condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Francesco Caleca e della pm Manuela Cavallo. L’indagine, durata ...

