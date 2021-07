Fast & Furious, Dwayne Johnson: "I commenti di Vin Diesel mi fanno ridere, non tornerò negli ultimi due film" (Di giovedì 22 luglio 2021) Dwayne Johnson se la ride alle dichiarazioni di amore estremo con cui Vin Diesel ha motivato l'alterco avuto col collega per lo spinoff Fast & Furious. La risposta di Dwayne Johnson ai commenti di Vin Diesel sulla loto lite è una bella risata. The Rock non dimentica e non ha nessuna intenzione di tornare negli ultimi due capitoli di Fast & Furious. Ecco come The Rock ha commentato con Hollywood Reporter i commenti ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 luglio 2021)se la ride alle dichiarazioni di amore estremo con cui Vinha motivato l'alterco avuto col collega per lo spinoff. La risposta diaidi Vinsulla loto lite è una bella risata. The Rock non dimentica e non ha nessuna intenzione di tornaredue capitoli di. Ecco come The Rock ha commentato con Hollywood Reporter i...

