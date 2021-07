“Falling” scritto e diretto da Viggo Mortensen dal 26 agosto al cinema (Di giovedì 22 luglio 2021) Falling – STORIA DI UN PADRE scritto e diretto da Viggo Mortensen con Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen, SVerrir Gudnason, Hannah Gross e Laura Linney Durata: 112 minuti Willis (Lance Henriksen), uomo di altri tempi, è costretto a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a casa di suo figlio John (Viggo Mortensen) che vive con il suo compagno Eric (Terry Chen) e la loro figlia Mo?nica (Gabby Velis) in California, lontano dalla tradizionale vita rurale a cui Willis è abituato. Ma si sa, il ritorno alla convivenza tra ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021)– STORIA DI UN PADREdacon Lance Henriksen,, Terry Chen, SVerrir Gudnason, Hannah Gross e Laura Linney Durata: 112 minuti Willis (Lance Henriksen), uomo di altri tempi, è costretto a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a casa di suo figlio John () che vive con il suo compagno Eric (Terry Chen) e la loro figlia Mo?nica (Gabby Velis) in California, lontano dalla tradizionale vita rurale a cui Willis è abituato. Ma si sa, il ritorno alla convivenza tra ...

Advertising

RadioStandBy : “Falling” scritto e diretto da Viggo Mortensen, dal 26 agosto al cinema - CherryPress2 : 'Falling' scritto e diretto da Viggo Mortensen, dal 26 agosto al cinema - BScardilli : 'Falling' scritto e diretto da Viggo Mortensen, dal 26 agosto al cinema - pulcini_sabrina : RT @noeemisimonee: qui per ricordarvi che harry styles ha scritto falling in venti minuti. - EleonoraRuocco : RT @noeemisimonee: qui per ricordarvi che harry styles ha scritto falling in venti minuti. -