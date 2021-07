Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Ralf Schumacher: “Lewis #Hamilton ha rinnovato con Mercedes dopo il “no” di Max #Verstappen” - OA_Sport : #F1, Ralf Schumacher: “Lewis #Hamilton ha rinnovato con Mercedes dopo il “no” di Max #Verstappen” - kolo9_ : @AgustinDadamio Mi piloto fetiche siempre fue Ralf Schumacher, el Natalia Pastorutti de la F1. - Vinaa23 : @jp_sfc giancarlo fisichella ralf schumacher e juan pablo montoya - SimoFerrari22 : @vettelsunshine Bisogna ricordargli che di Schumacher ne esistono 2 uno ha vinto 7 titoli l'altro è il fratello che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ralf Schumacher

F1world

Non è un mistero chee il figlio David nutrano ambizioni più alte della Formula 3 , una palestra comunque utile e necessaria per farsi le ossa in vista di una promozione in Formula 2 ...Terzo giunge Irvine, che precede le due Benetton di Wurz e Fisichella e la Jordan di. La McLaren sporgerà in seguito protesta formale per questa azione, reclamo che verrà rifiutato ..."Il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes è arrivato dopo il "no" di Max Verstappen al team di Brackley". La rivelazione arriva direttamente da Ralf Schumacher, che va a gettare altra benzina sul ...La prima stagione di F1 di Sebastian Vettel all'Aston Martin è ancora mista. Una delle ragioni potrebbe essere il tumulto dietro le quinte, come ipotizza ...