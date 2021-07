Eurozona: debito pubblico europeo sfonda per la prima volta tetto del 100% del Pil (100,5) (Di giovedì 22 luglio 2021) I Paesi con il debito pubblico più elevato sono Grecia (209,3%), Italia (160%), Portogallo (137,2%), quelli meno indebitati Estonia (18,5%), Bulgaria (25,1%) e Lussemburgo (28,1%) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 22 luglio 2021) I Paesi con ilpiù elevato sono Grecia (209,3%), Italia (160%), Portogallo (137,2%), quelli meno indebitati Estonia (18,5%), Bulgaria (25,1%) e Lussemburgo (28,1%) L'articolo proviene da Firenze Post.

