Europa e Usa spaventati da variante Delta. Ira Cina: 'No a seconda indagine Oms' (Di giovedì 22 luglio 2021) Merkel: 'la crescita dei contagi è esponenziale, la vacCinazione è la chiave per superare la quarta ondata'. Dello stesso tenore l'appello di Biden: 'chi non si vacCina è a rischio' avverte il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 luglio 2021) Merkel: 'la crescita dei contagi è esponenziale, la vaczione è la chiave per superare la quarta ondata'. Dello stesso tenore l'appello di Biden: 'chi non si vacè a rischio' avverte il ...

