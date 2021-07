Euro 2020, Marchisio: “Dove si firma per rigiocare Italia-Inghilterra? Vinciamo altre mille volte” (Di giovedì 22 luglio 2021) L’Italia di Roberto Mancini, poco più di dieci giorni fa, si è laureata campione d’Europa battendo l’Inghilterra in finale ad Euro 2020 dopo i calci di rigore. Gli inglesi non hanno preso bene la sconfitta e, dopo qualche ora, hanno lanciato una petizione per rigiocare la sfida che ha raccolto circa 150mila firme, anche se è praticamente impossibile cambiare l’esito emerso dal campo. L’ex centrocampista della Nazionale Italiana e della Juventus, Claudio Marchisio, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha voluto ironizzare sulla ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) L’di Roberto Mancini, poco più di dieci giorni fa, si è laureata campione d’pa battendo l’in finale addopo i calci di rigore. Gli inglesi non hanno preso bene la sconfitta e, dopo qualche ora, hanno lanciato una petizione perla sfida che ha raccolto circa 150mila firme, anche se è praticamente impossibile cambiare l’esito emerso dal campo. L’ex centrocampista della Nazionalena e della Juventus, Claudio, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha voluto ironizzare sulla ...

Advertising

ESPNFC : Mancini’s Euro 2020 final team talk ?? - Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ???????????? ?????????????????? ???? E' stato il terzo giocatore capace di segnare una doppietta con l'… - EURO2020 : ???? Italy scorers in two EURO 2020 games... ?? Lorenzo Insigne ?? Federico Chiesa ?? Ciro Immobile ?? Matteo Pessin… - Actually_Soccer : RT @figurinepanini: Il Gol più bello di Euro 2020 votato dalla community Panini è quello di @Lor_Insigne , nella partita contro il Belgio v… - meccanica_plus : RT @Acimall1: ???????????? TECNOLOGIE PER LAVORARE IL LEGNO: EXPORT ANCORA IN CRESCITA NEI PRIMI 4 MESI DELL'ANNO L'incremento percentuale sull'a… -