Esclusiva | Belotti | nodo rinnovo A Mourinho piace molto Atalanta sullo sfondo

(Di giovedì 22 luglio 2021) Fresco Campione d’Europa, Andreatornerà qualche giorno prima delle vacanze per unirsi al Torino. E il primo passaggio, obbligato, sarà quello di parlare deldel contratto in scadenza. E’ un, anche importante: ci sarà un tavolo di lavoro, l’allenatore vorrebbe tenere il Gallo mapotrebbe sentirsi pronto per un’altra esperienza. In caso di partenza, il profilo, o indipendentemente dalla presenza di Dzeko, anche a costo di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Alla Roma viene accostato Icardi (cercato lo scorso ...

... Federico Chiesa, Bryan Cristante, Nicolò Barella, Federico Bernardeschi, Andrea, Lorenzo ...del sito Panini.... Federico Chiesa, Bryan Cristante, Nicolò Barella, Federico Bernardeschi, Andrea, Lorenzo ...del sito Panini.Buona la prima quindi per Singo e per la Costa D'Avorio, il cui prossimo impegno sarà il Brasile, domenica alle 10:30 ora italiana SINGO - Buona prestazione da parte del granata Wilfried Singo, il qua ...Marco Ferrante in esclusiva a TMW ha parlato del futuro del Toro e, in particolare, di quello di Andrea Belotti. "Io Belotti me lo terrei tutta la vita e rifonderei la squadra intorno a ...