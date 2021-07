Errani-Pavlyuchenkova, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 22 luglio 2021) Quarta volta alle Olimpiadi per Sara Errani, seconda per Anastasia Pavlyuchenkova. Due delle grandi protagoniste degli ultimi 10 anni di circuito WTA si trovano di fronte in uno dei primi turni più interessanti nel torneo di tennis di singolare femminile in quel di Tokyo, in una sede che già conoscono per averci giocato nel Pan Pacific Open più volte. 2-4 i precedenti in favore della russa (che gioca sotto le insegne del suo comitato olimpico e non della nazione in quanto tale) nei precedenti, ma il bilancio sul veloce è di 2-2. Non si affrontano da 4 anni (Rabat 2017, semifinale, vinta da Pavlyuchenkova). ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Quarta volta alleper Sara, seconda per Anastasia. Due delle grandi protagoniste degli ultimi 10 anni di circuito WTA si trovano di fronte in uno dei primi turni più interessanti nel torneo di tennis di singolare femminile in quel di, in una sede che già conoscono per averci giocato nel Pan Pacific Open più volte. 2-4 i precedenti in favore della russa (che gioca sotto le insegne del suo comitato olimpico e non della nazione in quanto tale) nei precedenti, ma il bilancio sul veloce è di 2-2. Non si affrontano da 4 anni (Rabat 2017, semifinale, vinta da). ...

