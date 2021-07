Eric Clapton sui concerti 2022: “Non mi esibirò se richiesto il pass vaccinale” (Di giovedì 22 luglio 2021) Eric Clapton sui concerti 2022 annuncia che non si esibirà nelle location che richiederanno il pass vaccinale per accedere allo spettacolo. L’artista escogita una nuova mossa no vax in risposta all’annuncio del primo ministro britannico Boris Johnson, che nelle sorse ore ha comunicato nuove misure atte a contenere la diffusione del Coronavirus. Le nuove misure includono la possibilità che venga approvata una normativa sull’accesso ai locali. Per accedere a locali e club, sia per spettacoli dal vivo che non, potrebbe essere richiesto il pass ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021)suiannuncia che non si esibirà nelle location che richiederanno ilper accedere allo spettacolo. L’artista escogita una nuova mossa no vax in risposta all’annuncio del primo ministro britannico Boris Johnson, che nelle sorse ore ha comunicato nuove misure atte a contenere la diffusione del Coronavirus. Le nuove misure includono la possibilità che venga approvata una normativa sull’accesso ai locali. Per accedere a locali e club, sia per spettacoli dal vivo che non, potrebbe essereil...

Advertising

FilippoTurati5 : RT @diabolicus23: Puoi essere un dio con la chitarra e contemporaneamente un imbranato sesquipedale con la scienza. Capita. - wonderama2012 : RT @OrtigiaP: ANNUNCIO DI ERIC CLAPTON: Vorrei dire che non mi esibirò su nessun palco dove è presente un pubblico discriminato. A meno c… - svirgola2 : RT @sirmacs: E tutto d'un tratto - sirmacs : E tutto d'un tratto - RollingStoneita : Eric Clapton non farà concerti per soli vaccinati -