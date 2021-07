Eric Clapton, nessun concerto dove richiedono la prova della vaccinazione (Di giovedì 22 luglio 2021) Per i concerti, tampone o vaccinazione sono i requisiti chiave obbligatori per poter accedere. Ma, a quanto pare, Eric Clapton non sarebbe affatto entusiasta di questa idea e ha assicurato di non volersi esibire in alcun luogo dove venga richiesta la prova della vaccinazione effettuata. Il chitarrista lo dice in un comunicato diffuso dopo che il primo ministro inglese Boris Johnson ha annunciato l’istituzione di un pass vaccinale per live club e discoteche. La reazione di Clapton è stata postata nell’account Telegram del produttore cinematografico e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Per i concerti, tampone osono i requisiti chiave obbligatori per poter accedere. Ma, a quanto pare,non sarebbe affatto entusiasta di questa idea e ha assicurato di non volersi esibire in alcun luogovenga richiesta laeffettuata. Il chitarrista lo dice in un comunicato diffuso dopo che il primo ministro inglese Boris Johnson ha annunciato l’istituzione di un pass vaccinale per live club e discoteche. La reazione diè stata postata nell’account Telegram del produttore cinematografico e ...

rockolpoprock : Eric Clapton: 'Non farò concerti dove è richiesto il pass vaccinale per entrare'. - EnricoBuono : RT @OmegaSlayer: Eric Clapton Non mi sono mai strappato i capelli per lui come musicista, pur riconoscendogli importanza e meriti artistici… - Efisio31251859 : RT @OrtigiaP: ANNUNCIO DI ERIC CLAPTON: Vorrei dire che non mi esibirò su nessun palco dove è presente un pubblico discriminato. A meno c… - LaRossB : RT @OmegaSlayer: Eric Clapton Non mi sono mai strappato i capelli per lui come musicista, pur riconoscendogli importanza e meriti artistici… - anto_galli4 : RT @OrtigiaP: ANNUNCIO DI ERIC CLAPTON: Vorrei dire che non mi esibirò su nessun palco dove è presente un pubblico discriminato. A meno c… -