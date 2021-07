Enzo Iacchetti in visita al Teatro Olimpico (Di giovedì 22 luglio 2021) Enzo Iacchetti giovedì mattina ha incontrato l'assessore alla Cultura Simona Siotto al Teatro Olimpico di Vicenza. L'attore e comico ha particolarmente apprezzato il gioiello architettonico di Andrea ... Leggi su vicenzatoday (Di giovedì 22 luglio 2021)giovedì mattina ha incontrato l'assessore alla Cultura Simona Siotto aldi Vicenza. L'attore e comico ha particolarmente apprezzato il gioiello architettonico di Andrea ...

veneziaunica : RT @lecittainfesta: ?? Sta arrivando Enzo Iacchetti con il suo libro 'Non é un libro'. ?? Quando? Venerdì #23luglio Dove? ?? ore 18:00 a Me… - lecittainfesta : ?? Sta arrivando Enzo Iacchetti con il suo libro 'Non é un libro'. ?? Quando? Venerdì #23luglio Dove? ?? ore 18:00… - elleppi_it : L'attore comico ricorda i suoi primi anni a Grottammare, quando organizzava spettacoli con Pepi Morgia… - ilbassanese : Enzo Iacchetti in visita al Teatro Olimpico - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Enzo Iacchetti in visita all’Olimpico -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Iacchetti Enzo Iacchetti in visita al Teatro Olimpico Enzo Iacchetti giovedì mattina ha incontrato l'assessore alla Cultura Simona Siotto al Teatro Olimpico di Vicenza. L'attore e comico ha particolarmente apprezzato il gioiello architettonico di Andrea ...

Notte Rosa 2021, tutti gli eventi nel riminese: danza, concerti e ospiti big Zoom sugli eventi in Romagna Quest'anno alla Pink Week, solo per citarne alcuni, Enzo Iacchetti (Rimini, 27 luglio), Orchestra di Piazza Vittorio (Cesena, 28 luglio), Sottotono, Dotan e Lorenzo ...

Enzo Iacchetti in visita al Teatro Olimpico di Vicenza Vicenza Più Pink Week 2021: dal 26 luglio al 1 agosto la Romagna si tinge del colore più dolce L’evento clou dell’estate romagnola si “spalma” lungo una intera settimana (da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto) con 160 eventi tra Costa ed entroterra, con grandi nomi della musica e della cultur ...

Enzo Iacchetti in visita all’Olimpico Enzo Iacchetti questa mattina ha incontrato l’assessore alla cultura Simona Siotto al Teatro Olimpico di Vicenza. L’attore e comico ha particolarmente apprezzato il gioiello architettonico di Andrea P ...

giovedì mattina ha incontrato l'assessore alla Cultura Simona Siotto al Teatro Olimpico di Vicenza. L'attore e comico ha particolarmente apprezzato il gioiello architettonico di Andrea ...Zoom sugli eventi in Romagna Quest'anno alla Pink Week, solo per citarne alcuni,(Rimini, 27 luglio), Orchestra di Piazza Vittorio (Cesena, 28 luglio), Sottotono, Dotan e Lorenzo ...L’evento clou dell’estate romagnola si “spalma” lungo una intera settimana (da lunedì 26 luglio a domenica 1 agosto) con 160 eventi tra Costa ed entroterra, con grandi nomi della musica e della cultur ...Enzo Iacchetti questa mattina ha incontrato l’assessore alla cultura Simona Siotto al Teatro Olimpico di Vicenza. L’attore e comico ha particolarmente apprezzato il gioiello architettonico di Andrea P ...