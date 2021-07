Entro il 2022 il primo flacone per detersivi fatto di carta

Leggi su wired

(Di giovedì 22 luglio 2021) Le nuovi confezioni di(foto: P&G)Procter & Gamble, la multinazionale americana che produce tantissimi marchi di beni di largo consumo, ha annunciato che nellancerà in via sperimentale sul mercato europeo ilper(anzi, per essere precisi, si tratta in questo caso di ammorbidenti) inriciclabile. La confezione, che taglia drasticamente l’uso della plastica, sarà adottata per la linea di ammorbidenti Lenor e nasce dalla collaborazione con Paboco, una società che si occupa di bottiglie di. La sperimentazione rientra ...