Enrica Bonaccorti, incidente in vacanza per la conduttrice, necessario l’intervento: le sue condizioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Enrica Bonaccorti ha iniziato le vacanze con uno spiacevole incidente. La conduttrice ha riportato l’episodio sul suo profilo Instagram, pubblicando una fotografia in cui posa con il braccio ingessato e rivelando di essersi dovuta sottoporre a un piccolo intervento. A giudicare dall’espressione sul suo volto, l’infortunio non è comunque riuscito a sottrarle il sorriso. Felice nonostante il gesso, la Bonaccorti sarebbe infatti corsa in spiaggia tornata dall’ospedale, per godere a pieno della sua vacanza. Enrica Bonaccorti: incidente nel ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021)ha iniziato le vacanze con uno spiacevole. Laha riportato l’episodio sul suo profilo Instagram, pubblicando una fotografia in cui posa con il braccio ingessato e rivelando di essersi dovuta sottoporre a un piccolo intervento. A giudicare dall’espressione sul suo volto, l’infortunio non è comunque riuscito a sottrarle il sorriso. Felice nonostante il gesso, lasarebbe infatti corsa in spiaggia tornata dall’ospedale, per godere a pieno della suanel ...

Advertising

andreastoolbox : Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: Ho subito un intervento - glooit : Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: “Ho subito un intervento” leggi su Gloo - keengin : Era cominciata con una call io vs. fornitore, è finita come Enrica Bonaccorti vs. la signora Mariagrazia - nicodalescrive : Ricordando che Enrica Bonaccorti ha scritto una delle pagine storiche della tv, paragonabile a Baudo che salva vite… - cranfan84 : Stremato come Enrica Bonaccorti dopo la telefonata con Maria Grazia. -