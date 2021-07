Enrica Bonaccorti, incidente in vacanza: operata nella notte, cosa è successo (Di giovedì 22 luglio 2021) alla conduttrice tv. Non è iniziata nel migliore dei modi la vacanza di Enrica Bonaccorti. Attraverso il suo canale di Instagram, la conduttrice racconta di essere rimasta vittima di un brutto incidente domestico. “Appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 22 luglio 2021) alla conduttrice tv. Non è iniziata nel migliore dei modi ladi. Attraverso il suo canale di Instagram, la conduttrice racconta di essere rimasta vittima di un bruttodomestico. “Appena arrivo cado dalle scale, primaal pronto soccorso fino L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PasqualeMarro : #EnricaBonaccorti il dramma la corsa al Pronto Soccorso… - andreastoolbox : Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: Ho subito un intervento - glooit : Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: “Ho subito un intervento” leggi su Gloo - keengin : Era cominciata con una call io vs. fornitore, è finita come Enrica Bonaccorti vs. la signora Mariagrazia - nicodalescrive : Ricordando che Enrica Bonaccorti ha scritto una delle pagine storiche della tv, paragonabile a Baudo che salva vite… -