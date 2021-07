Enrica Bonaccorti, incidente in vacanza: le sue condizioni (Di giovedì 22 luglio 2021) Enrica Bonaccorti, mentre era in vacanza è caduta dalle scale. Le sue condizioni. incidente domestico per Enrica Bonaccorti che, in Toscana per trascorrere un periodo di vacanza è caduta dalle scale fratturandosi un polso. La nota conduttrice ha dovuto trascorrere una notte al pronto soccorso per poi rimanere in ospedale dove ha subito una piccola L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 luglio 2021), mentre era inè caduta dalle scale. Le suedomestico perche, in Toscana per trascorrere un periodo diè caduta dalle scale fratturandosi un polso. La nota conduttrice ha dovuto trascorrere una notte al pronto soccorso per poi rimanere in ospedale dove ha subito una piccola L'articolo proviene da Inews.it.

PasqualeMarro : #EnricaBonaccorti il dramma la corsa al Pronto Soccorso… - andreastoolbox : Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: Ho subito un intervento - glooit : Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: “Ho subito un intervento” leggi su Gloo - keengin : Era cominciata con una call io vs. fornitore, è finita come Enrica Bonaccorti vs. la signora Mariagrazia - nicodalescrive : Ricordando che Enrica Bonaccorti ha scritto una delle pagine storiche della tv, paragonabile a Baudo che salva vite… -