Enrica Bonaccorti cade dalle scale in vacanza: 'Notte al pronto soccorso e poi gesso...' (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Che dire... appena arrivo cado dalle scale, prima Notte al pronto soccorso fino alle 4:30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso', così Enrica Bonaccorti racconta sui social l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 luglio 2021) 'Che dire... appena arrivo cado, primaalfino alle 4:30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi', cosìracconta sui social l'...

Advertising

zazoomblog : Enrica Bonaccorti incidente in vacanza: le sue condizioni - #Enrica #Bonaccorti #incidente - PasqualeMarro : #EnricaBonaccorti il dramma la corsa al Pronto Soccorso… - andreastoolbox : Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: Ho subito un intervento - glooit : Incidente per Enrica Bonaccorti in vacanza: “Ho subito un intervento” leggi su Gloo - keengin : Era cominciata con una call io vs. fornitore, è finita come Enrica Bonaccorti vs. la signora Mariagrazia -