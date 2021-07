ENI: nuove assunzioni di varie figure in Italia (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua il piano di espansione per 500 assunzioni nel 2021 Grazie al contratto di espansione da parte della multinazionale Eni, che favorirà il ricambio generazionale all’interno dell’azienda, sono previste 500 nuove assunzioni di varie figure già per il 2021. L’azienda ricerca Addetti alle Attività Commerciali, Negoziazioni e Contratti con ottime capacità comunicative e di negoziazione, capacità relazionali e di gestione del rapporto con il pubblico, che dovranno partecipare ad attività commerciali e negoziali in relazione a tali iniziative, contribuire alla definizione delle strategie commerciali e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 luglio 2021) Continua il piano di espansione per 500nel 2021 Grazie al contratto di espansione da parte della multinazionale Eni, che favorirà il ricambio generazionale all’interno dell’azienda, sono previste 500digià per il 2021. L’azienda ricerca Addetti alle Attività Commerciali, Negoziazioni e Contratti con ottime capacità comunicative e di negoziazione, capacità relazionali e di gestione del rapporto con il pubblico, che dovranno partecipare ad attività commerciali e negoziali in relazione a tali iniziative, contribuire alla definizione delle strategie commerciali e ...

