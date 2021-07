Energia: cala del 9,2% la domanda di in Italia nel 2020 (Di giovedì 22 luglio 2021) "Nel 2020 la domanda primaria di Energia è stata pari a 143,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (MTep)", in diminuzione del 9,2% rispetto all'anno prima. Così la relazione del ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) "Nellaprimaria diè stata pari a 143,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (MTep)", in diminuzione del 9,2% rispetto all'anno prima. Così la relazione del ministero ...

Advertising

DividendProfit : Energia: cala del 9,2% la domanda di in Italia nel 2020 – Economia - fisco24_info : Energia: cala del 9,2% la domanda di in Italia nel 2020: Il 40% gas, 33% petrolio in pesante diminuzione, 20% rinno… - roeroelectric : Mobilità nelle città in tempo di Covid, nel 2020 lo sharing cala di oltre il 30% #EnergiaAmbiente… - DerniLaura : Ma che energia Jerry Calà. Alla sua veneranda età canta, intrattiene e duetta col pubblico. #LIKEOPPINI - roeroelectric : Mobilità nelle città in tempo di Covid, nel 2020 lo sharing cala di oltre il 30% #EnergiaAmbiente -