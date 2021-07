Empoli | sospetto caso di positività al Covid | il comunicato

Advertising

LAROMA24 : Coronavirus: sospetto caso di positività nell'Empoli #AsRoma - DiMarzio : #Empoli, sospetto caso di positività all'interno del gruppo squadra - lazio24h : Ultim'ora, Empoli: sospetto caso di Coronavirus - Fantacalcio : Empoli, sospetto caso di positività al Coronavirus: il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli sospetto

Con un comunicato ufficiale, l'ha evidenziato uncaso di positività al Covid 19 nel gruppo squadracaso di positività al Covid 19 in casa. Questo è quanto riportato nel comunicato ufficiale del club: ...... dopo recenti episodi di illegalità avvenuti sotto il loro occhio vigile si rafforza ilche le telecamere installate in alcuni punti dio non funzionino o non siano collegate alla ...Il comunicato del club: "Gli ultimi esami hanno evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19. Attivate le procedure previste dal protocollo" ...Con un comunicato ufficiale, l’Empoli ha evidenziato un sospetto caso di positività al Covid 19 nel gruppo squadra Sospetto caso di positività al Covid 19 in casa Empoli. Questo è quanto riportato nel ...