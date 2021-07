Elodie spiazza tutti | che cattiveria | “Ti mangio il cuore”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 22 luglio 2021)Di Patrizi debutta come attrice: in arrivo il suo primo film, Tiil. Sono finiti i tempi in cui il pubblico la incontrava ad Amici di Maria De Filippi, con i suoi corti capelli rosa e la sua timidezza, e quell’eleganza innata che ha sempre caratterizzato. Ma guardando indietro, non può che essere felice e soddisfatta della sua carriera: c’è sempre stata la musica, poi è arrivata la cogestione a Sanremo e ora la recitazione. Il suo sogno era fare la cantante, ce l’ha fatta e ha raggiunto anche altri traguardi. Obiettivi che forse non si era prefissata, che forse è stata un po’ una sorpresa ma che non si è lasciata ...