Elodie protagonista nel nuovo film di Pippo Mezzapesa

ROMA – Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, 'Ti mangio il cuore', tratto dall'omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Il film è scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo film con Rai Cinema. Le riprese inizieranno in autunno. "Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all'incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso", racconta il ...

