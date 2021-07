(Di giovedì 22 luglio 2021) Mentre i successi musicali non si fermano, dopo che l’esperienza all’ultimo Festival di Sanremo l’ha consacrata anche come volto televisivo, mentre in coppia con Miss Keta ha vinto la seconda edizione di Celebrity Hunted andata in onda su Amazon Prime, adessoDi Patrizi, cantante lanciata da Amici di Maria De Filippi nella stagione 2015/16, èsul, infatti, sarà la protagonista di Ti mangio il cuore, pellicola diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta da Indigoe Rai Cinema, e tratta dall’ominimo romanzo-inchiesta di Carlo ...

Dopo aver sfondato come cantante ed essersi cimentata nel ruolo di doppiatrice in Trolls World Tour e in quello di concorrent... la band multi platino è tornata col nuovo singolo Electro Funk 'Cabriolet Panorama' ed èa ... Nel 2019 è uscito il singolo 'Pensare male', in coppia conbrano che è diventato in breve ...Elodie pronta a debuttare sul grande schermo: ecco in quale film la vedremo. Mentre i successi musicali non si fermano, e dopo che l'esperien ...Dopo l’esperienza a Sanremo 2021 e la presunta conduzione de Le Iene, Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore. Elodie: il debutto al cinema Se ...