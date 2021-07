Elodie debutta come attrice: ecco in quale film reciterà (Di giovedì 22 luglio 2021) Novità per Elodie che si conferma un’artista dalla personalità poliedrica: non solo cantante e presentatrice (ricordiamo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020), ma anche attrice. Il quotidiano online Repubblica, infatti, ci informa che la cantante di Andromeda sarà la protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa. Il film avrà il titolo “Ti mangio il cuore” ed è tratto dal libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia foggiana. come leggiamo sulla testata online le riprese del film di cui Elodie sarà protagonista sono in programma in ... Leggi su trashblog (Di giovedì 22 luglio 2021) Novità perche si conferma un’artista dalla personalità poliedrica: non solo cantante e presentatrice (ricordiamo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020), ma anche. Il quotidiano online Repubblica, infatti, ci informa che la cantante di Andromeda sarà la protagonista del nuovodi Pippo Mezzapesa. Ilavrà il titolo “Ti mangio il cuore” ed è tratto dal libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini sulla mafia foggiana.leggiamo sulla testata online le riprese deldi cuisarà protagonista sono in programma in ...

