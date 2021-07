Elodie debutta al cinema con “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa

(Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –esordirà alcome protagonista del nuovo film di, Tiil, tratto dall'omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Il film è scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo Film con Rai. Le riprese inizieranno in autunno. “Quest'esperienza – dice– significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata ...

Dopo le indiscrezioni sulla presunta futura conduzione de Le Ieneal cinema . La cantante, infatti, è stata scelta come protagonista per il film Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa in una produzione Indigo Films e Rai Cinema scritta dal regista ...Il nuovo film di Pippo Mezzapesa, di cuisarà protagonista, si intitola Ti mangio il cuore ed è tratto dall'omonimo romanzo - inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Il film è stato ...ROMA (ITALPRESS) – Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini ...Elodie debutterà come attrice nel nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, di cui le riprese avranno inizio in autunno.