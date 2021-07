Elisabetta del Belgio, la prima parata militare della futura regina (Di giovedì 22 luglio 2021) Una futura regina in abiti militari e con un fucile in spalla non è un’immagine canonica. Ma Elisabetta di Brabante, figlia di Filippo e Mathilde del Belgio, è abituata a stupire. Diventata lo scorso anno la prima donna erede al trono entrata nell’Accademia militare reale del suo Paese, la diciannovenne principessa ha fatto il suo debutto pubblico in vesti da soldato. E l’ha fatto mercoledì durante la parata della Festa nazionale belga, sfilando sotto gli occhi degli orgogliosi genitori sovrani che non hanno potuto trattenere qualche lacrima. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) Una futura regina in abiti militari e con un fucile in spalla non è un’immagine canonica. Ma Elisabetta di Brabante, figlia di Filippo e Mathilde del Belgio, è abituata a stupire. Diventata lo scorso anno la prima donna erede al trono entrata nell’Accademia militare reale del suo Paese, la diciannovenne principessa ha fatto il suo debutto pubblico in vesti da soldato. E l’ha fatto mercoledì durante la parata della Festa nazionale belga, sfilando sotto gli occhi degli orgogliosi genitori sovrani che non hanno potuto trattenere qualche lacrima.

