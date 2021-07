Elenchi aggiuntivi Gps prima fascia, termine istanze prorogato al 25 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una nota e un avviso di rettifica in merito all'inserimento negli Elenchi aggiuntivi delle Gps di prima fascia. Il nuovo termine per produrre l'istanza è quello del 25 luglio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato una nota e un avviso di rettifica in merito all'inserimento neglidelle Gps di. Il nuovoper produrre l'istanza è quello del 252021. L'articolo .

GPS elenchi aggiuntivi prima fascia: come si compila domanda, scelta scuola, aggiornamento punteggio e titoli riserva. FAQ Orizzonte Scuola

Decreto Sostegni bis: concorsi straordinari, GPS, tutte le novità per la scuola Nell'articolo tutte le novità per il mondo della scuola previste dalla prossima conversione in legge del Decreto Sostegni bis. LeggiOggi ...

