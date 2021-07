Egitto-Spagna, infortunio per Ceballos: Taher rischia di spezzare la caviglia all’avversario [VIDEO] (Di giovedì 22 luglio 2021) Le squadre nazionali di calcio sono in campo per le prime partite delle Olimpiadi di Tokyo. Si preannuncia grande spettacolo con tante squadre in corsa per l’oro, la favorita sembra la Spagna, ma occhio anche a compagini come Francia, Argentina, Brasile e Germania. Nel primo match in campo la Spagna, la squadra di De la Fuente è impegnata contro l’Egitto. Il risultato di 0-0 all’intervallo può essere considerato sorprendete, la Spagna è nettamente più forte ma non è riuscita a sbloccare il match. Tegola al 45?, Ceballos è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio: bruttissimo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 luglio 2021) Le squadre nazionali di calcio sono in campo per le prime partite delle Olimpiadi di Tokyo. Si preannuncia grande spettacolo con tante squadre in corsa per l’oro, la favorita sembra la, ma occhio anche a compagini come Francia, Argentina, Brasile e Germania. Nel primo match in campo la, la squadra di De la Fuente è impegnata contro l’. Il risultato di 0-0 all’intervallo può essere considerato sorprendete, laè nettamente più forte ma non è riuscita a sbloccare il match. Tegola al 45?,è stato costretto ad uscire dal campo per: bruttissimo ...

