Edward Hopper | l’artista che è riuscito a catturare l’isolamento dell’uomo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 luglio 2021), lo statunitense ritenuto il miglior pittore realista americano del XX secolo, è noto per aver ritratto la malinconia e la solitudine della società del suo tempo focalizzando la sua attenzione soprattutto sui solitari. Mai come in questo periodo di pandemia ed isolamento forzato, possiamo sentire attuali le sue opere. Nella luce fredda dei quadri di, si intravede tutto il male di vivere. Male di vivere che mai come in questo anno e mezzo abbiamo assaporato tutti, certamente con intensità diverse. Nei dipinti dii protagonisti sono persone che, immerse nella loro solitudine guardano fuori, ...