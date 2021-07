Ecco il Green pass: istruzioni per muoversi in Italia (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal 6 agosto in Italia sarà necessario il Green pass – ottenibile con una sola dose di vaccino o tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore – per accedere a bar e ristoranti (ma solo se si mangia e beve al chiuso seduti al tavolo), palestre, piscine, centri termali, cinema, teatri, musei, stadi, palazzetti per eventi sportivi o concerti. La certificazione verde - richiesta a tutti i cittadini dai 12 anni in su - sarà necessaria anche per accedere a spettacoli all’aperto, fiere, congressi. Le discoteche, invece, resteranno chiuse. Lo prevede il nuovo decreto legge anti-Covid varato oggi dal Consiglio del ministri. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) Dal 6 agosto insarà necessario il– ottenibile con una sola dose di vaccino o tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore – per accedere a bar e ristoranti (ma solo se si mangia e beve al chiuso seduti al tavolo), palestre, piscine, centri termali, cinema, teatri, musei, stadi, palazzetti per eventi sportivi o concerti. La certificazione verde - richiesta a tutti i cittadini dai 12 anni in su - sarà necessaria anche per accedere a spettacoli all’aperto, fiere, congressi. Le discoteche, invece, resteranno chiuse. Lo prevede il nuovo decreto legge anti-Covid varato oggi dal Consiglio del ministri. Il ...

