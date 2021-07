EA Play Live commentato in diretta dalle 18:30! FIFA 22, Battlefield 2042 e la speranza Dead Space (Di giovedì 22 luglio 2021) Questa sera è tempo di un evento solitamente inserito nell'ambito dell'E3 ma che in questo caso ha deciso di smarcarsi dall'insieme di conferenze losangeline. EA Play Live è l'appuntamento da non perdere. Electronic Arts mostrerà sicuramente i suoi cavalli di battaglia FIFA 22 e Battlefield 2042 ma ci sarà spazio anche per l'interessante indie Lost in Random e (speriamo) più di una sorpresa. I nomi che ci piacerebbe vedere sono tre e per quanto difficili o addirittura improbabili, la speranza è l'ultima a morire. Ci saranno per caso il nuovo Mass Effect, Dragon Age 4 o il ritorno di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 luglio 2021) Questa sera è tempo di un evento solitamente inserito nell'ambito dell'E3 ma che in questo caso ha deciso di smarcarsi dall'insieme di conferenze losangeline. EAè l'appuntamento da non perdere. Electronic Arts mostrerà sicuramente i suoi cavalli di battaglia22 ema ci sarà spazio anche per l'interessante indie Lost in Random e (speriamo) più di una sorpresa. I nomi che ci piacerebbe vedere sono tre e per quanto difficili o addirittura improbabili, laè l'ultima a morire. Ci saranno per caso il nuovo Mass Effect, Dragon Age 4 o il ritorno di ...

Advertising

rtl1025 : ???? C'è anche @SabrinaSalerno a #buoncompleannojerry sul palco dell'@arenadiverona. 'Attento che cadi' ?? @JerryCala… - rtl1025 : ?? Notizia BOMBA! Il 13 luglio 2022 Alessandra Amoroso sarà in concerto allo stadio #SanSiro di Milano ?? ?? Oggi, a… - rtl1025 : ??@AmorosoOF: ' Mia mamma ha chiamato mia sorella dicendo di aver fatto un sogno in cui cantavo in un manto erboso'… - misteruplay2016 : EA Play Live commentato in diretta dalle 18:30! FIFA 22, Battlefield 2042 e la speranza Dead Space - misteruplay2016 : EA Play Live commentato in diretta dalle 18:30! FIFA 22, Battlefield 2042 e la speranza Dead Space -