È stato fermato l' uomo che ha travolto e ucciso due ragazze con un trattore nel Milanese

(Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - È un amico delle vittime il giovane che haduemarocchine in un campo alle porte di San Giuliano. L', che quando gli è sttao notificato il provvedimento di fermo era già in carcere per altri motivi, ha consostanzialmente la ricostruzione dei fatti già delineata dai carabinieri e dalla Procura di Lodi su quanto accaduto nel campo di mais tra Locate Triulzi e San Giuliano. Hanan Nekhla e Sara El Jaafari furono schiacciate dal mezzo il 3 luglio e, secondo quanto emerge dall'interrogatorio nel carcere di Bollate ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

AGI - È un amico delle vittime il giovane che ha travolto e ucciso due ragazze marocchine in un campo alle porte di San Giuliano Milanese. L'uomo, che quando gli è sttao notificato il provvedimento di fermo era già in carcere per altri motivi, ha confessato sostanzialmente la ricostruzione dei fatti già delineata dai carabinieri e dalla Procura di Lodi su quanto accaduto nel campo di mais tra Locate Triulzi e San Giuliano. Hanan Nekhla e Sara El Jaafari furono schiacciate dal mezzo il 3 luglio e, secondo quanto emerge dall'interrogatorio nel carcere di Bollate