È morto il magistrato Nicolò Amato. L’intervista al “Secolo” nella quale denunciò la trattativa Stato-Mafia (Di giovedì 22 luglio 2021) Nicolò Amato, il magistrato che per lungo tempo ha rappresentato la Procura di Roma nei più importanti processi, come quello per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro e la strage della sua scorta e quello per l’attentato a Giovanni Paolo II, è morto la notte scorsa. Aveva 88 anni.Per quasi undici anni, dal gennaio 1983 al giugno 1993, Amato ha diretto il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) cui ha dato un impulso fortemente innovatore, con la ripresa dell’applicazione della riforma del 1975 e contribuendo in maniera determinante alla riforma del 1986, con la cosidetta legge Gozzini, ed ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 luglio 2021), ilche per lungo tempo ha rappresentato la Procura di Roma nei più importanti processi, come quello per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro e la strage della sua scorta e quello per l’attentato a Giovanni Paolo II, èla notte scorsa. Aveva 88 anni.Per quasi undici anni, dal gennaio 1983 al giugno 1993,ha diretto il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) cui ha dato un impulso fortemente innovatore, con la ripresa dell’applicazione della riforma del 1975 e contribuendo in maniera determinante alla riforma del 1986, con la cosidetta legge Gozzini, ed ...

